Nuovo codice della strada | calo significativo degli incidenti nei primi sei mesi

Il nuovo codice della strada sembra aver portato a risultati positivi, con un calo significativo degli incidenti e delle vittime nei primi sei mesi. Grazie a misure più efficaci e a una maggiore consapevolezza, si registra un miglioramento della sicurezza sulle strade italiane. Questi numeri dimostrano come le riforme possano fare la differenza, facendo sperare in un futuro ancora più sicuro per tutti gli utenti della strada.

Un calo dello 8,7% di decessi (55 in meno, da 634 a 579), -5,6% di persone ferite (1.115 in meno, da 20.075 a 18.960) e in generale, un calo degli incidenti del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786). Sono i numeri dei primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri, secondo quanto scrive una nota del Mit che sottolinea come i dati del nuovo Codice "fortemente voluto dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini si confermino confortanti". I numeri prendono in considerazione il periodo 14 dicembre 2024 - 14 giugno 2025 rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo codice della strada: calo significativo degli incidenti nei primi sei mesi

