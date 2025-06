Nuovo codice della strada | calo degli incidenti e decessi nei primi sei mesi

Il nuovo codice della strada, entrato in vigore da sei mesi, sta portando risultati sorprendenti: un calo dell’8,7% dei decessi, -5,6% di feriti e un generale decremento degli incidenti del 4%. Questi numeri, raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri, testimoniano l’efficacia delle misure adottate. Secondo il Mit, il nuovo Codice, fortemente voluto dal vicepremier, rappresenta una svolta significativa per la sicurezza sulle nostre strade, e i dati confermano il suo impatto positivo.

Un calo dello 8,7% di decessi (55 in meno, da 634 a 579), -5,6% di persone ferite (1.115 in meno, da 20.075 a 18.960) e in generale, un calo degli incidenti del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786). Sono i numeri dei primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri, secondo quanto scrive una nota del Mit che sottolinea come i dati del nuovo Codice "fortemente voluto dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini si confermino confortanti". I numeri prendono in considerazione il periodo 14 dicembre 2024 - 14 giugno 2025 rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo codice della strada: calo degli incidenti e decessi nei primi sei mesi

