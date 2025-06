Nuovo attaccante Napoli c’è la conferma | affondo risolutivo

Il rebus dell’attaccante per il Napoli si è finalmente risolto: confermato l’affondo decisivo che garantirà a Antonio Conte una rosa competitiva e pronta a dominare anche nella prossima stagione. Le ore calde di mercato sono un segnale chiaro della determinazione del club di mantenere lo status di squadra da battere. Con questa mossa, Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando dritto alla vittoria.

