nuovi taxi a roma la regione stanzia fondi per acquistare auto per il trasporto disabili

Nella Capitale, prima del rinnovo delle flotte, il trasporto disabili viveva una realtà limitata e spesso inadeguata. Ora, con i fondi messi a disposizione dalla regione e le rigorose linee guida comunali, Roma si prepara a rivoluzionare il servizio, offrendo veicoli all'avanguardia che garantiscono sicurezza, comfort e accessibilità. Un passo importante verso una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini.

Alcune vetture possono costare anche 40 o 50 mila euro. Il Comune di Roma, nello scrivere il bando, è stato inflessibile ed ha previsto misure molto stringenti dal punto di vista delle caratteristiche che dovranno avere i nuovi taxi adibiti al trasporto disabili.

