Nuovi servizi per l’estate a Torre dell’Orso | isola ecologica per i lidi e un’area sosta

Questa estate, Torre dell’Orso si prepara a offrire ai visitatori servizi innovativi e sostenibili, ideali per vivere il mare nel rispetto dell’ambiente. L’isola ecologica e l’area sosta rappresentano un passo importante verso un turismo più responsabile e consapevole. Con queste novità, il borgo si conferma come meta ideale per chi desidera coniugare relax, natura e rispetto per il nostro futuro, rendendo ogni visita un’esperienza eco-friendly e piacevole.

TORRE DELL'ORSO (Melendugno) - Nuovi servizi all'insegna della sostenibilità ambientale e allo sviluppo eco-sostenibile nelle marine di Melendugno. Da oggi, infatti, nell'area antistante la pineta di Torre dell'Orso sono state posizionate un'isola ecologica, destinata alla raccolta differenziata.

