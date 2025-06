Nuovi lanci di missili balistici dall' Iran su Israele

Tensioni crescenti tra Iran e Israele si manifestano con nuovi lanci di missili balistici, segnando un capitolo cruciale nel panorama geopolitico. Un razzo è stato intercettato, mentre un altro è caduto in Giordania, evidenziando la pericolosa escalation regionale. Nel video, un missile sorvola Eslamshahr, vicino a Teheran: si tratta del primo lancio del Khorramshahr-4, un avanzato sistema in grado di trasportare testate multiple, uno dei più potenti e temuti...

