Nuovi bombardamenti dell’Idf a Gaza almeno 34 morti

La tragedia si ripete nella Striscia di Gaza, dove i nuovi bombardamenti dell’IDF hanno causato almeno 34 vittime tra cui donne e bambini. Dopo la devastante strage di ieri a Khan Yunis, le immagini di distruzione e dolore si moltiplicano, mentre decine di feriti lottano per sopravvivere. La comunità internazionale si trova di fronte a una crisi umanitaria senza precedenti, che richiede immediato intervento e una riflessione sul prezzo della guerra.

Dopo la nuova strage del pane di ieri, con oltre 50 vittime tra la folla in fila per il cibo a Khan Yunis, almeno 34 persone sono state uccise durante i bombardamenti dell’Idf in diverse zone della Striscia di Gaza. Decine i feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, che parla di « massacro » nel campo profughi di Maghazi, dove un missile ha colpito un’abitazione facendo 10 vittime. Altri morti nel bombardamento che ha coinvolto una casa del quartiere al-Zeitoun della città di Gaza. Diversi feriti infine in un raid che ha colpito le tende per gli sfollati nella zona di al-Attar, a Khan Yunis. 🔗 Leggi su Lettera43.it