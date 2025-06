Nuove accuse contro Gambino nel mirino anche la gestione dei minori non accompagnati

Nuove ombre si addensano su Gambino, coinvolto in accuse che puntano anche alla gestione dei minori non accompagnati. L’ex assessore si autosospende da FdI, ma resta in Consiglio comunale, mentre i pm indagano su presunti intrecci tra dirigenti sociali e appalti sui migranti. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza e integrità delle istituzioni locali, mettendo in discussione il ruolo di chi avrebbe sfruttato la polizia locale per favori e interessi personali.

L'ex assessore alla Sicurezza si autosospende da FdI ma sceglie di restare in Consiglio comunale. Secondo i pm avrebbe coinvolto anche dirigenti delle politiche sociali per appalti sui migranti. La polizia locale sarebbe stata "usata in modo privatistico per favori in cambio di denaro e benefit".

Al vaglio un'eventuale corresponsabilitĂ dell'assessorato competente su pressioni dell'ex assessore Gambino. Nel mirino anche i rapporti di Artur Marashi che trattava direttamente con gli uffici comunali senza averne titolo Vai su Facebook

Inchiesta corruzione e gestione dei migranti, faro dei pm anche sull’assessorato alle Politiche sociali.

Gambino e la corruzione nella gestione dei migranti, l’inchiesta punta ad altri ex assessori - Nel decreto di perquisizione firmato dalla Procura si delineano le eventuali responsabilità di alcuni dirigenti del Comune di Genova e dell’assessorato alle Politiche Sociali allora guidato da Lorenza ... Lo riporta msn.com

Inchiesta corruzione e gestione dei migranti, faro dei pm anche sull’assessorato alle Politiche sociali - Al vaglio un'eventuale corresponsabilità dell'assessorato competente su pressioni dell'ex assessore Gambino. Si legge su msn.com