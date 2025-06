Nuova tegola per l’Inter | si ferma anche Thuram! Tre big non recuperano | CMIT

L’Inter si trova di nuovo in difficoltà: dopo il pareggio contro Monterrey, emergenze in attacco e indisponibilità importanti. Thuram si ferma anche lui per un fastidio muscolare, lasciando Chivu con poche opzioni a disposizione. La squadra di Chivu deve affrontare questa crisi con cori e determinazione, cercando di superare le difficoltà e riprendere il cammino verso il successo. Riusciranno i nerazzurri a risollevarsi in questa difficile fase?

Emergenza in attacco per Chivu dopo il deludente pareggio contro il Monterrey nella prima uscita del Mondiale per Club Nuovo guaio dall’infermeria per l’ Inter e Cristian Chivu, all’indomani del passo falso all’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Chivu in emergenza (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo la gara pareggiata con i messicani si è fermato infatti anche Marcus Thuram, alle prese con un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia come raccolto da Calciomercato.it. La situazione dell’attaccante francese, già non al meglio della condizione, saranno rivalutate nei prossimi giorni in vista del secondo match della competizione iridata contro l’ Urawa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuova tegola per l’Inter: si ferma anche Thuram! Tre big non recuperano | CM.IT

