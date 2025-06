Nuova serie di potenti esplosioni nell' est di Teheran | Khamenei in tv | Resisteremo alla guerra non ci arrenderemo mai | L' intervento degli Usa causerà danni irreparabili

In un clima di tensione internazionale alle stelle, nuove esplosioni scuotono l'est di Teheran mentre le parole di Khamenei risuonano: "Resisteremo alla guerra, non ci arrenderemo mai". L'intervento degli USA rischia di scatenare danni irreparabili, mentre hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane. La Cina si propone come mediatrice, e nel frattempo, Netanyahu e Trump discutono sull'eventuale coinvolgimento militare. Il G7 punta a impedire all'Iran di diventare potenza nucleare.

L'Ayatollah: "L'ultimatum del presidente Usa è inaccettabile". Hacker filo-israeliani attaccano le criptovalute iraniane. La Cina si propone come mediatrice. Telefonata Netanyahu-Trump, Usa valutano se entrare in guerra. Meloni: "Obiettivo del G7 è che l'Iran non sia potenza nucleare".

Guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran. Forti esplosioni anche nella capitale iraniana: una colonna di fumo si è alzata dall'aeroporto della capitale'. Il segretario generale dell' Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, Khamenei: «Da Israele grave errore: li puniremo. Trump? Se attaccano, avranno danni irrep; Khamenei: L'Iran non si arrenderà mai, gli americani subiranno danni irreparabili - Forze israeliane: 25 caccia hanno colpito 40 obiettivi in Iran questa mattina; Guerra Iran-Israele in diretta, nuovi missili su Teheran e Tel Aviv, Khamenei: Non ci arrenderemo. AIEA: No prove di armi nucleari.

Guerra Ucraina, potenti esplosioni in Crimea. Usa: nuovo invio di missili Patriot e Javelin a Kiev - L'interscambio bilaterale scende a 19,49 miliardi dai 20,83 miliardi di dollari di giugno, il dato più alto dall'inizio della guerra in ... Come scrive quotidiano.net

Kiev, sirene ed esplosioni: la battaglia notturna di missili russi e contraerea ucraina - Potenti esplosioni, incendi e distruzioni nella botte di Kiev, sottoposta a un intenso bombardamento di missili e droni da parte della Russia. Riporta repubblica.it