Nuova rettrice dell’Università degli Studi del Sannio | il plauso del Civico 22

Civico 22 si congratula con la professoressa Maria Moreno, appena eletta Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio: un traguardo storico e un segno di progresso per l’ateneo. La sua visione, incentrata su inclusione, sostenibilità e innovazione, promette un futuro dinamico e all’avanguardia. Con entusiasmo, attendiamo le sue iniziative che, siamo certi, porteranno grandi cambiamenti e opportunità per tutti gli studenti e il territorio.

Civico 22 si unisce al plauso che ha accompagnato la recente elezione a Rettrice dell'Università degli Studi del Sannio della professoressa Maria Moreno, prima donna nella storia dell'Ateneo sannita a ricoprire questo importante incarico istituzionale. Certi dell'ottimo svolgimento del suo lavoro futuro ne apprezziamo particolarmente il programma che pone al centro inclusione, sostenibilità, innovazione nella didattica e nella ricerca, rafforzamento delle relazioni internazionali e le auguriamo un ottimo prosieguo di attività. Ci complimentiamo, inoltre con il Rettore Gerardo Canfora per il lavoro svolto finora che è stato valore aggiunto all'intrinseco valore dell'Ateneo sannita.

