Nuova pista di pattinaggio Sarà coperta e a uso gratuito Accordo fra Comune e privati

Finalmente, una buona notizia per gli amanti del pattinaggio: il consiglio comunale ha approvato la creazione di una pista coperta e gratuita, grazie a un accordo tra pubblico e privato. Questa iniziativa, frutto di un percorso durato sei anni di collaborazione, rappresenta un importante passo avanti per la comunità, offrendo uno spazio sicuro e accessibile per tutti gli appassionati di sport. La nuova pista sarà un vero e proprio punto di riferimento per il divertimento e il benessere cittadino.

Una bella notizia per gli appassionati di pattinaggio: il consiglio comunale ha approvato una delibera per l'aggiornamento del Piano urbanistico comunale, che prevede la realizzazione di una pista coperta pubblica nell'area verde vicino al compendio immobiliare in costruzione in Via della PiantaVia Maralunga. Giunge quindi al traguardo un percorso avviato 6 anni fa grazie a una collaborazione tra pubblico e privato, rientrato nella pianificazione dell'Amministrazione comunale per il potenziamento delle infrastrutture sportive, promozione del territorio e supporto alle attività scolastiche e giovanili.

