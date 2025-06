Nuova Ligier JS50 minicar diesel per 14enni | come va

La Ligier JS50 minicar diesel, rinnovata nel 2024, conquista i 14enni con il suo stile moderno e la tecnologia all’avanguardia. Dotata del nuovo motore Revo D+ Euro 5+, offre prestazioni efficienti e rispetto per l’ambiente, perfetta per chi desidera un’auto compatta, sicura e di tendenza. Ma come si comporta realmente su strada? Scopriamolo insieme!

Dopo il restyling avvenuto nel 2024, Ligier JS50 è ora disponibile con il nuovo motore monocilindrico Revo D+, conforme alle normative Euro 5+. Il design è pensato per una clientela giovane che ricerca stile e indipendenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuova Ligier JS50, minicar diesel per 14enni: come va

