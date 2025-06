Nuova Audi Q3 2025 | tutte le novità del modello

Scopri la nuova Audi Q3 2025, il modello che combina innovazione, stile e versatilità. Con un design rinnovato, motorizzazioni all’avanguardia e un comfort senza precedenti, questa quarta generazione promette di conquistare anche i clienti più esigenti. La Q3 si distingue per spazio, tecnologia e sostenibilità, offrendo un’esperienza di guida unica nel suo segmento. La rivoluzione è alle porte: ecco tutte le novità da non perdere.

Debutta e sarà ordinabile dai prossimi giorni la terza generazione dell’Audi Q3. Uno dei modelli di maggior successo del brand si rinnova totalmente con un’offerta in termini di motori, allestimenti ed accessori davvero importante. L’auto cresce in lunghezza sino a 453 cm, ampio il bagagliaio con capacità di 475 litri. Sono ben cinque le motorizzazioni di lancio (per il mercato italiano), tutte endotermiche, alcune delle quali elettrificate. Si parte dal 1.5 a 4 cilindri TFSI a benzina con 150 CV dotato di tecnologia mild hybrid a 48 V. Sempre a benzina troviamo il 2.0 litri dotato di trazione quattro, da 265 CV. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it