Nuova apertura nel mondo dello ' svapo' Il brand di sigarette elettroniche inaugura il sesto negozio nella Perla

Riccione si appresta a vivere un’inedita esperienza nel mondo dello svapo: sabato 21 giugno inaugura “City Vape”, il sesto negozio del celebre brand di sigarette elettroniche, situato in via Adriatica nella Perla Verde. Un’apertura che promette di rivoluzionare il panorama locale, offrendo prodotti all’avanguardia e consulenze specializzate per gli appassionati. La città si prepara ad accogliere una nuova realtà nel mondo delle sigarette elettroniche, il cui obiettivo è...

Il vaping arriva anche a Riccione. Inaugura sabato 21 giugno “City Vape”, il sesto punto vendita del brand che apre così le sue porte nella Perla Verde, più precisamente in via Adriatica. La città si prepara ad accogliere una nuova realtà nel mondo delle sigarette elettroniche, il cui obiettivo è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Nuova apertura nel mondo dello 'svapo'. Il brand di sigarette elettroniche inaugura il sesto negozio nella Perla

In questa notizia si parla di: mondo - brand - sigarette - elettroniche

Lo specchio della moda, Pitti Uomo al via: 740 brand da tutto il mondo, quattro giorni di grandi eventi - Preparati a vivere un’esperienza unica nel mondo della moda: da domani, alla Fortezza da Basso di Firenze, prende il via l’iconica edizione estiva di Pitti Uomo, la 108ª, con 740 brand da tutto il mondo.

#31maggio – Giornata mondiale senza tabacco. Nel mondo, oltre 37 milioni di ragazzi tra i 13 e i 15 anni fanno uso di tabacco. Anche in Italia, sempre più giovani iniziano presto, tra sigarette tradizionali, elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Oggi il tab Vai su Facebook

Nuova apertura nel mondo dello 'svapo'. Il brand di sigarette elettroniche inaugura il sesto negozio nella Perla; Lo Svapo del Marchese: Innovazione e Crescita nel Mondo delle Sigarette Elettroniche; Sigarette elettroniche, Belgio primo Paese Ue a vietare le usa e getta.

Viaggiare sicuri con la sigaretta elettronica: le mete dove è vietata - In un mondo dove il dibattito sui rischi e benefici delle sigarette elettroniche è sempre acceso, numerosi Paesi hanno scelto la via del divieto totale. Da sigmagazine.it

Sigarette elettroniche, protesta dei venditori «Non tassateci, non siamo uguali alle "bionde"» - «Non siamo fumo»: è lo slogan della manifestazione di ... Lo riporta roma.corriere.it