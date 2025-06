Nuoto in acque libere a Castellabate | tutti gli appuntamenti estivi

Se sei appassionato di nuoto e desideri vivere l’emozione di sfidare le onde in un contesto mozzafiato, Castellabate è la meta perfetta. Questo angolo di Cilento si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti delle acque libere, offrendo un’estate ricca di eventi e competizioni che uniscono sport, natura e spettacolo. Preparati a immergerti in un’esperienza unica: perché il mare di Castellabate non è solo paesaggio, ma un percorso di passione e avventura.

C’è un luogo nel Cilento dove il mare non è solo paesaggio, ma diventa percorso. Dove le bracciate non servono a fuggire, ma a restare. È Castellabate, che anche quest’estate torna a essere capitale del Nuoto in Acque Libere, con un calendario fitto di appuntamenti tra fine giugno e metà luglio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Nuoto in acque libere a Castellabate: tutti gli appuntamenti estivi

