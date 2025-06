Nunziante niente Juventus Next Gen? Blitz di un club di Serie A | pronta l’offerta per bruciare la concorrenza dei bianconeri Ultime

Nel vivace mondo del calciomercato, ogni mossa può fare la differenza. Ultime notizie rivelano un blitz dell'Udinese su Alessandro Nunziante, promettente portiere del Benevento, che potrebbe mettere fine alle speranze della Juventus Next Gen di assicurarsi il talento. Con le trattative in fermento, il futuro di Nunziante si tinge di nuovi scenari: nei prossimi giorni, ogni dettaglio potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nunziante, niente Juventus Next Gen? Blitz dalla Serie A per il portiere del Benevento. L’indiscrezione e tutti i dettagli. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato Juve anche sul fronte giovanili, a partire dalla Juventus Next Gen. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe stato un blitz dell’ Udinese per il portiere classe 2007 Alessandro Nunziante con il sorpasso sulla Juve. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta ufficiale al Benevento. La società friulana balza così in pole per l’estremo difensore. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nunziante, niente Juventus Next Gen? Blitz di un club di Serie A: pronta l’offerta per bruciare la concorrenza dei bianconeri. Ultime

In questa notizia si parla di: juventus - next - niente - blitz

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

Nunziante, niente Juventus Next Gen? Blitz dalla Serie A; Casertana ribaltata dalla Juventus Next Gen: blitz bianconero al Pinto, i falchetti sprecano il doppio vantaggio; Trapani-Casertana, il blitz che vale la salvezza.

Juve, blitz-BIS in casa Lazio: che affari! Sarri fa da ‘infiltrato’ e agevola il doppio colpo - Alla fine, come è stato comunicato ufficialmente alcuni giorni fa dalla società, ... Si legge su jmania.it

Juventus blitz a sorpresa: lo strappa quasi a zero a PSG e Atalanta - Ma secondo indiscrezioni, la Juventus starebbe preparando un blitz in grado di ribaltare le carte in tavola. Lo riporta msn.com