Nunez o Sancho per Osimhen? Arriva la risposta del Napoli | svelato il retroscena

È l'ipotesi che fa sognare i tifosi: usare Victor Osimhen come pedina per arrivare a un top player. Ma la linea del club è granitica e diversa. Il Napoli ha chiuso la porta a qualsiasi tipo di scambio, svelando una strategia da superpotenza europea: chi vuole Victor, porta i soldi. Mentre la caccia all'erede di Victor Osimhen entra nel vivo, con i nomi di Darwin Nunez e Jadon Sancho in cima alla lista dei desideri, emerge con forza la strategia chiara e inflessibile del Napoli. Dimenticate gli scambi, i conguagli, le operazioni complesse. La posizione del club, ribadita nelle ultime ore, è un segnale di potere al mercato italiano ed europeo: le due operazioni sono completamente separate.