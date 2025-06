Numana dà il via alla stagione estiva all' insegna di musica inclusione e sostenibilità ambientale

Numana apre le porte a un’estate all’insegna di musica, inclusione e sostenibilità ambientale, promettendo un 2025 ricco di eventi emozionanti. Dal 21 giugno, la piazza del Santuario si trasformerà in un palcoscenico vibrante con la “History of Dance” della Hbh Band, dando il via a una stagione che celebra l’energia collettiva e il rispetto per il nostro pianeta. Un’estate da vivere insieme, tra sorrisi, ritmo e impegno.

NUMANA – Al via dal prossimo weekend l’inizio ufficiale della stagione estiva di Numana 2025, ricca come sempre di eventi e iniziative. Si inizia il 21 giugno alle 21,30 in piazza del Santuario, dove si canterà e si ballerà con la “History of Dance by Hbh Band”, per uno spettacolo coinvolgente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Numana dà il via alla stagione estiva all'insegna di musica, inclusione e sostenibilità ambientale

