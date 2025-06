Nucleare joint venture fra Maire e Newcleo

Un nuovo capitolo nel settore nucleare si apre con la joint venture tra Maire e Newcleo, dando vita a Nextcleo. Questa alleanza strategica mira a rivoluzionare l’energia con impianti di nuova generazione basati sul reattore modulare avanzato Amr, il cui prototipo sarà pronto entro il 2026 in Italia. Un progetto che potrebbe cambiare il panorama energetico globale: scopriamo come.

Il colosso, oltre a creare Nextcleo, è anche entrato nella start up con l’1,25% attraverso una controllata. L’obiettivo è sviluppare impianti di nuova generazione basati sul reattore modulare avanzato Amr, il cui prototipo sarà realizzato entro il 2026 in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nucleare, joint venture fra Maire e Newcleo

