Novità in rollout o in test per Google Messaggi YouTube Music e Google Drive

Scopri le ultime novità di Google: nuove funzioni e test in corso per migliorare la tua esperienza digitale. Da Google Messaggi che nasconde una funzione, a YouTube Music che introduce la condivisione dei testi sui social, fino a Google Drive che sperimenta una piccola novità. Rimani aggiornato sulle innovazioni che stanno rivoluzionando il modo di comunicare, ascoltare musica e gestire i tuoi file. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi sviluppi in casa Google.

Google Messaggi "nasconde" una funzione. La condivisione sui social dei testi arriva su YouTube Music. Google Drive testa una piccola novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Novità in rollout (o in test) per Google Messaggi, YouTube Music e Google Drive

In questa notizia si parla di: google - novità - messaggi - youtube

Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google di maggio 2025 (aggiornato) - Google ha recentemente lanciato l'aggiornamento di sistema di maggio 2025, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti.

Ho ricevuto un'e-mail o un messaggio sospetto che afferma di provenire da Facebook | Centro assistenza di Messenger Vai su Facebook

Novità in rollout (o in test) per Google Messaggi, YouTube Music e Google Drive; Google Messaggi si rinnova con l’interfaccia Material 3 Expressive: tutte le novità; Google Messaggi sta per rimuovere il supporto picture-in-picture per YouTube.