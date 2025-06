Nove titoli retrò di SEGA diventano gratuiti ma verranno presto rimossi dagli app store

Se sei appassionato di videogiochi retrò, questa notizia ti lascerà senza parole: nove titoli classici di SEGA diventano gratuiti! Tuttavia, attenzione: presto potrebbero sparire dagli app store. È il momento di riscattare queste gemme del passato prima che siano irraggiungibili. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di rivivere i miti dell’infanzia. Continua a leggere per scoprire come assicurarti questi giochi prima che scompaiano per sempre.

Un disclaimer nei grandi classici retrò di SEGA per Android e iOS suggerisce che presto questi verranno rimossi dagli app store. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nove titoli retrò di SEGA diventano gratuiti ma verranno presto rimossi dagli app store