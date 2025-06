Nove milioni di case dimenticate FEDERPROPRIETÀ al Governo | Così si spreca una soluzione a costo zero per l' emergenza abitativa

Nove milioni di case dimenticate, una risorsa invisibile e a costo zero per l'emergenza abitativa, sono al centro di un dibattito cruciale. Durante il V° incontro presso il Ministero delle Infrastrutture, alla presenza di Matteo Salvini, si sono delineate nuove linee guida, ma ancora manca una strategia concreta per valorizzare il patrimonio dei piccoli e medi proprietari. È ora di agire: sbloccare queste abitazioni può cambiare il volto del mercato immobiliare italiano.

Si è svolto ieri presso il Ministero delle Infrastrutture, alla presenza del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, il V° incontro per l'elaborazione del Piano Casa Italia e per l'esame delle Linee Guida sulla riforma del Testo Unico dell'Edilizia.  Ancora una volta, però, è mancato il necessario spazio per affrontare una questione centrale e potenzialmente risolutiva: la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei piccoli e medi proprietari, che in Italia rappresenta oltre 9 milioni di unitĂ abitative oggi non presenti sul mercato locativo, spesso per timori legati alla mancanza di tutele e certezze giuridiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it Š Iltempo.it - Nove milioni di case dimenticate. FEDERPROPRIETÀ al Governo: “CosĂŹ si spreca una soluzione a costo zero per l'emergenza abitativa”

