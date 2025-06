Novara il Conservatorio celebra la Festa della Musica con il concerto di Carlo Marchione

Novara si anima con armonie indimenticabili: il Conservatorio Cantelli ospita il concerto di Carlo Marchione, straordinario interprete della chitarra, che sabato 21 giugno alle 17 celebra la Festa della Musica. In una giornata dedicata all’arte, il maestro offrirà un ricco programma nel contesto di "Il mondo della chitarra", rendendo questa occasione imperdibile per gli amanti delle note e della cultura. Un evento da non perdere per arricchire le proprie emozioni musicali.

Sabato 21 giugno, alle 17, nuovo appuntamento con "Il mondo della chitarra" al Conservatorio Cantelli. Programma corposo per il concerto di Carlo Marchione che rientra nella Festa della Musica che ogni anno si festeggia nel solstizio di giugno, inizio dell'estate.

