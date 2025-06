Novak Djokovic sfida Sinner | ecco dove va a vivere

Novak Djokovic si prepara a compiere un nuovo capitolo della sua vita, lasciando la Serbia per trasferirsi ad Atene dopo gli US Open. Questa decisione segna un importante cambiamento nella sua carriera e nel suo stile di vita, abbandonando le residenze storiche tra Monaco e Marbella. Con il suo trasferimento, il campione apre le porte a nuove sfide e opportunità , suscitando anche qualche polemica, ma sempre con l’obiettivo di consolidare il suo futuro nel tennis e oltre.

Secondo alcuni media balcanici, Novak Djokovic potrebbe dire addio alla vita in Serbia per passare a vivere ad Atene da settembre, subito dopo gli US Open. Si tratterebbe di un cambio importante nella sua carriera, dopo che dal 2005 al 2020 ha vissuto nel Principato di Monaco, dividendosi poi tra Marbella e la Serbia. Addio dunque alla residenza preferita dai campioni, Sinner incluso (con annesse polemiche). Ora il nuovo passo di uno sportivo che ama i cambiamenti è Atene, destinato a comprare una casa a Nord della città , come scrive Proto Thema. Chi seguirà il tennista sarà la moglie Jelena e i loro figli.