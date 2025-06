Notti insonni e ripassi Maturità ci siamo | oggi la prima prova

Dopo notti di studio e un pizzico di agitazione, è arrivato il momento di mettere alla prova le proprie competenze e affrontare con coraggio la prima prova della Maturità. In tutte le Marche, oltre tredicimila studenti si preparano a scrivere il proprio futuro, tra emozioni e determinazione. Anche gli ascolani, con il cuore in gola, si apprestano ad affrontare questa sfida fondamentale. Ora, è il momento di dimostrare tutto quello che avete imparato. E allora, buona fortuna!

La suggestiva ‘notte prima degli esami’ è trascorsa, tra tazze di caffè, ultimi ripassi e un po’ di comprensibile ansia. Ora, però, è arrivato il momento di rompere il ghiaccio con la prima prova. Nelle Marche, in totale, oltre tredicimila studenti sono chiamati ad affrontare la prima prova, quella di italiano. E anche migliaia di studenti ascolani, questa mattina, torneranno sui banchi per affrontare il sempre temuto esame di Maturità. Alle 8.30 di questa mattina verranno aperte le buste con i temi di italiano. I maturandi saranno chiamati a scegliere una delle sette tracce decise dal Ministero dell’istruzione, uguali per tutti gli indirizzi e suddivise in tre categorie: l’analisi del testo (Tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e il tema d’attualità (Tipologia C). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it