Notti e Note d’Estate 2025 | musica teatro e cultura per vivere Civitella da giugno a settembre

ricco di emozioni, scoperte e condivisione, pensato per animare le serate estive di Civitella e creare momenti indimenticabili per tutta la comunità. Con un mix di musica, teatro, cinema all’aperto e impegno civico, questa edizione si conferma come un appuntamento imprescindibile per vivere pienamente l’estate 2025. Che l’arte e la cultura siano il cuore pulsante di questa splendida stagione!

Musica, teatro, cinema all'aperto, impegno civile e momenti di socialità: è pronta a partire l'edizione 2025 di Notti e Note d'Estate, la rassegna culturale promossa dal Comune di Civitella, che da giugno a settembre proporrà un fitto programma di eventi pensati per cittadini, famiglie e turisti. "Anche quest'anno – dichiarano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l'Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo – Notti e Note d'Estate propone un cartellone ricco e articolato, in grado di offrire occasioni di riflessione, svago e incontro per tutta la comunità. Una proposta culturale di qualità, che valorizza gli spazi pubblici e coinvolge attivamente le associazioni del territorio, vere protagoniste di questa programmazione.

In questa notizia si parla di: notti - note - estate - musica

