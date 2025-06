Notte Rosa ordinanza del sindaco Niente vetro per le strade

In vista della magica Notte Rosa, il sindaco Matteo Gozzoli ha emanato un'ordinanza che vieta la vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro durante l’evento. Un provvedimento volto a garantire sicurezza e divertimento senza preoccupazioni. Dal 20 al 22 giugno e fino al 7 settembre, nelle serate del weekend e festivi, questa misura proteggerà tutti i partecipanti. La città si prepara a vivere momenti all’insegna della gioia, in totale sicurezza.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l'ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro. Il provvedimento è valido in occasione della Notte Rosa, dalle 18 di venerdì 20 giugno fino alle 2 di domenica 21 giugno e dalle 18 di domenica 21 giugno fino alle 2 di lunedì 22 giugno. L'ordinanza rimarrà poi valida fino a domenica 7 settembre, sempre nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi. Il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro è rivolto a pubblici esercizi, negozi al dettaglio in sede fissa e ambulanti, attività artigianali e distributori automatici nella zona del territorio comunale dei quartieri a mare, compreso fra viale Zara a Levante e via Cavour a Ponente, e fra la linea ferroviaria e la spiaggia.

