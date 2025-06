Notte Rosa al via solo a Rimini 60 eventi | attenzione alle strade chiuse e stop ai monopattini

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Rimini: la Notte Rosa, il grande evento dell’estate italiana, sta per partire con oltre 60 iniziative che animano la città. Dall’energia delle serate danzanti a piazza Cavour alle feste sulla spiaggia di Un mare di Rosa, ogni momento sarà un’esplosione di colori e divertimento. Ma attenzione alle strade chiuse e ai monopattini vietati: ecco tutto ciò che devi sapere per goderti al massimo questa magica festa.

La Notte Rosa è ai nastri di partenza e con lei un lungo pink weekend pieno di appuntamenti tutti da non perdere. Si parte con la serata danzante che trasforma piazza Cavour in una balera a cielo aperto (19 giugno), si prosegue con le feste sulla spiaggia di Un mare di Rosa (20 giugno), con la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Notte Rosa al via, solo a Rimini 60 eventi: attenzione alle strade chiuse e stop ai monopattini

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

Notte Rosa, tutti gli eventi in programma sulla Riviera: la guida - C’è un momento dell’anno in cui la Romagna si trasforma in uno stato d’animo. Scrive chiamamicitta.it

Tre giorni di liscio sfrenato in piazzale Kennedy. La Notte Rosa balla sulle note di "Romagna Mia" - Sta per prendere il via la nuova edizione della Liscio Street Parade, l’evento dedicato alla musica e al ballo della tradizione romagnola che trasformerà Piazzale Kennedy in una grande pista da ballo ... Riporta riminitoday.it