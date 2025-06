Notte romantica a Penne | omaggio all’amore

Romantica a Penne” trasforma il suggestivo borgo in un palcoscenico di emozioni e saperi, celebrando l’amore tra storia, arte e tradizione. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera magica, tra luci soffuse e scorci incantati, dove ogni angolo racconta una storia d’amore secolare. Quest’anno, Penne si prepara a vivere una notte indimenticabile, dedicata a voi e alle vostre emozioni. Non mancate!

Anche quest'anno, Penne, partecipa alla "Notte romantica" nei borghi più belli d'Italia, un'iniziativa che da anni rappresenta uno dei momenti più evocativi e partecipati dell'estate culturale italiana. Promossa a livello nazionale dall'associazione de "I Borghi più belli d'Italia", la "Notte.

