Notte prima degli esami carabinieri coi metal detector a San Martino | denunciato 17enne armato

La notte prima degli esami si trasforma in un episodio di tensione a San Martino, dove i controlli con i metal detector hanno portato alla denuncia di un 17enne armato. Un gesto che ha scosso i tradizionali festeggiamenti dei maturandi, sottolineando l'importanza della sicurezza e della responsabilità in un momento così delicato. Scopriamo insieme cosa è successo e quali misure sono state adottate per tutelare i giovani e l’atmosfera di festa.

Controlli a San Martino, dove tradizionalmente si riuniscono i maturandi il giorno prima dell'inizio degli esami; a un 17enne sequestrato un coltello a serramanico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

