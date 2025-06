Notte prima degli esami a Roma | studenti riempiono Piazza Sempione

Nella notte prima degli esami a Roma, Piazza Sempione si trasforma in un vivace crocevia di emozioni e speranze. Ragazze e ragazzi, uniti nella tradizione, affollano la scalinata della Chiesa Santi Angeli Custodi, creando un’atmosfera di attesa carica di adrenalina. Con oltre 34mila studenti pronti a sfidare la maturità 2025, questa notte simbolizza il passaggio cruciale verso il futuro, un rito che unisce generazioni e sogni.

Un rito diventato tradizione. Proprio nella notte prima degli esami. Ragazze e ragazzi hanno riempito la scalinata della Chiesa Santi Angeli Custodi di Piazza Sempione, a Montesacro, nell'attesa della maturitĂ che oggi, mercoledì 18 giugno, vedrĂ la prima prova. MaturitĂ 2025, 34mila studenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Notte prima degli esami a Roma: studenti riempiono Piazza Sempione

