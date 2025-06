Notte prima degli esami a Roma | studenti in festa a Piazza Sempione

La notte prima degli esami a Roma: un rito che unisce generazioni e crea ricordi indelebili. Piazza Sempione, nel cuore di Montesacro, si anima di energia e speranze, mentre studenti si preparano ad affrontare la prima prova della maturità. Tra risate, abbracci e sogni condivisi, questa tradizione dimostra che alcune emozioni sono destinate a durare nel tempo, rendendo ancora più speciale l’attesa di un nuovo capitolo. E anche quest’anno, la magia si è ripetuta...

Certe tradizioni non invecchiano mai. A Roma, la notte che precede la prima prova della maturità è diventata, negli anni, un vero e proprio rito collettivo. E anche quest'anno Piazza Sempione, nel cuore di Montesacro, si è trasformata in un punto di ritrovo per centinaia di ragazzi e ragazze. Lì, sulla scalinata della Chiesa dei Santi Angeli Custodi, in un'atmosfera carica di emozione, si è consumato un momento che resterà per sempre nei ricordi di chi lo ha vissuto. A poche ore dall'inizio della prima prova scritta, prevista per oggi, mercoledì 18 giugno 2025, i maturandi hanno scelto ancora una volta di vivere insieme quell'ultima serata.

