Nella notte prima degli esami di maturità, i carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona tra largo San Martino e via Tito Angelini, per garantire la sicurezza degli studenti. Durante le operazioni, un 17enne è stato denunciato per aver portato un coltello a serramanico lungo 17 centimetri, subito sequestrato. Un episodio che ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione in momenti delicati come questo, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i carabinieri, alla vigilia degli esami di maturità, hanno presidiato la celebre e tradizionale zona tra largo San Martino e via Tito Angelini. Durante i controlli i carabinieri hanno utilizzato i metal detector portatili. Denunciato un 17enne trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 17 centimetri. L’arma è stata sequestrata L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Notte prima degli esami’, 17enne beccato con un coltello a serramanico

