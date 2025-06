Notte Bianca all’Eur 2025 programma

Preparati a vivere un’indimenticabile Notte Bianca all’EUR 2025, dal 20 al 22 giugno! Tre giorni di festa, musica, cultura e socialità nel cuore del IX Municipio di Roma, grazie alla collaborazione tra il Municipio, U.N.O.E. e tanti partner locali. Le strade si trasformeranno in un vivace palcoscenico sotto le stelle, con negozi aperti e spettacoli imperdibili. Non perdere questa straordinaria occasione di divertimento e aggregazione: l’EUR si accende di magia!

Dal 20 al 22 giugno, il Municipio?IX Roma Eur, in collaborazione con U.N.O.E. e numerosi partner locali, presenta tre giorni di festa a ingresso libero: spettacoli, musica, sport, cultura e sociale, sotto il brand “Eur District” ideato dalla presidente Titti Di Salvo e dal vicepresidente Augusto Gregori Luoghi & Info generali. Strade chiuse al traffico, con negozi aperti per creare un’animazione urbana sotto le stelle.. Scalinata di San Pietro e Paolo (Scalea Carlo Mosca): cuore pulsante della Notte Bianca, sede degli spettacoli live.. Villaggi tematici e mercatini lungo viale America e Europa, adiacenti alla Piscina delle Rose e Largo Apollinaire. 🔗 Leggi su Funweek.it

Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

Notte Bianca a Suzzara in stile BRASILIANO! Ritmi travolgenti, ballerini, capoeira e tutta l'energia del Brasile per una serata indimenticabile!

Giugno sotto le stelle: le Notti Bianche a Bologna e provincia; Brugherio, Notte Bianca di musica, negozi aperti, cene sotto le stelle e area bimbi; Notte Bianca in via Acaja e Duchessa Jolanda, torna la festa sotto le stelle.

Brugherio, Notte Bianca di musica, negozi aperti, cene sotto le stelle e area bimbi - Va in scena sabato 14 giugno, dalle 18 alle 24, tra via De Gasperi, Piazza Battisti, Piazza Roma, via Italia e via Tre Re.