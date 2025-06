Nothing Phone 3 sarà aggiornato per sette anni

Scopri il rivoluzionario Nothing Phone (3), che promette di restare al passo con l’innovazione per ben sette anni grazie a aggiornamenti di sicurezza e sistema operativo. Un investimento che combina durata e affidabilità, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo. Vuoi sapere come questa novità possa cambiare il modo di vivere il tuo smartphone? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli!

Nothing Phone (3) potrà contare su 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 7 anni di update con le patch di sicurezza L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Nothing Phone (3) sarà aggiornato per sette anni

Nothing Phone (3): il primo vero flagship del brand sarà presentato il 1° luglio Save the date! Il 1° luglio Nothing svelerà il suo primo vero smartphone di fascia alta, il Phone (3). Un evento cruciale per il marchio che punta a un posizionamento premium e all' Vai su Facebook

