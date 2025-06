Notarie, cala il sipario. Chiude nel weekend l’iconico albergo. Lavoratori in ansia.

Un pezzo di storia di Reggio Emilia sta per chiudere i battenti. La storica Albergo delle Notarie, simbolo del centro storico e proprietà della famiglia Maramotti, si prepara a vivere la sua ultima notte sabato 21 giugno. Un addio silenzioso, che lascia la comunità in fermento e con molte domande sul suo futuro. Il sipario cala su un’epoca, ma il ricordo rimarrà vivo nel cuore di tutti.

