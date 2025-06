Nota tattica di Monterrey-Inter | il pressing asimmetrico di Chivu

Nella prima partita contro Monterrey, Chivu ha applicato con successo il suo ambizioso concetto di pressing asimmetrico. Un'idea innovativa che rompe gli schemi tradizionali e permette ai nerazzurri di creare superioritĂ numerica e confondere gli avversari. Questa tattica, ancora in fase di sperimentazione, dimostra come la ricerca di soluzioni originali possa fare la differenza. Un dettaglio che potrebbe segnare il futuro della strategia interista.

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter: dopo Monterrey-Inter, terminata con un pareggio, parliamo della pressione di Chivu. PAROLE E FATTI – Chivu in una delle sue prime interviste da allenatore dell’Inter ha detto una cosa curiosa, affermando di volere una squadra asimmetrica. Un concetto che non si sente proprio comunemente. Nella prima partita col Monterrey ha messo in pratica questa sua volontĂ , in un ambito specifico. Quella del pressing sulla prima costruzione. PRESSIONE SUL POSSESSO – L’Inter infatti nella sfida coi messicani ha mostrato una certa propensione alla pressione alta, in modo da impedire lo sviluppo della manovra avversaria. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nota tattica di Monterrey-Inter: il pressing asimmetrico di Chivu

