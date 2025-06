Nordio e la riforma | Dalla sinistra ostruzionismo ma anche aperture

Nel cuore del dibattito politico, Carlo Nordio traccia un quadro lucido tra ostruzionismo e aperture nella riforma delle carriere giudiziarie. Con parole chiare e ponderate, il ministro evidenzia come, tra le voci ascoltate in Aula, si distinguano interventi motivati e altri ripetitivi, spesso ostacolando il progresso. Un’analisi che invita a riflettere sul vero spirito del confronto, puntando a superare le barriere per un sistema più equo e trasparente.

"I discorsi ascoltati, quasi tutti, li dividerei in due settori: ci sono stati degli interventi minoritari, ma motivati razionalmente e altri, invece, purtroppo molto ripetitivi e contraddistinti da volontà ostruzionistica". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da Tommaso Cerno nell'edicola de Il Tempo, commenta quanto ascoltato nell'Aula del Senato, in merito al dibattito sulla separazione delle carriere.

La difesa della riforma Nordio sul sito di Md - Nel dibattito sulla riforma Nordio, il sito di Md, rivista online delle toghe di sinistra, presenta un contributo dell’ex vicepresidente del Csm Michele Vietti, che sostiene la separazione delle carriere, citando le intuizioni di Giovanni Falcone.

