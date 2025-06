Non sono magra come una volta ma le persone mi vedono più bella e serena La musica? Mi sentivo più soldatino che artigiana | così Francesca Michielin

Francesca Michielin torna con il suo nuovo singolo “Francesca”, un'energica rinascita artistica che segna un passo importante nel suo percorso. Dopo aver affrontato sfide personali e professionali, la cantautrice ha scelto di riappropriarsi della propria creatività, abbandonando i ruoli imposti e riscoprendo la propria autenticità. La sua storia ci insegna che, anche nei momenti più difficili, la forza di reinventarsi può portare a grandi conquiste.

Francesca Michielin ha lanciato il nuovo singolo “ Francesca” e ha iniziato un nuovo percorso artistico dopo aver chiuso i rapporti con la storica manager Marta Donà. La cantautrice, ospite al podcast “Non lo faccio X Moda” di Giulia Salemi, ha raccontato di aver avuto alti e bassi in passato e di aver addirittura pensato di mollare la musica: “Non mi sentivo più un’artigiana, mi sentivo un soldatino che faceva le cose che gli altri si aspettavano facessi, sentivo che ero in una sorta di trappola mentale che stava avendo ripercussioni sul mio fisico e sulla mia salute. Ho capito che dovevo tornare a divertirmi, oggi è diventato tutto estremamente performante ed estetico, ma dimentichiamo il fatto che, quando cantiamo, stiamo raccontando qualcosa al pubblico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sono magra come una volta, ma le persone mi vedono più bella e serena. La musica? Mi sentivo più soldatino che artigiana”: così Francesca Michielin

In questa notizia si parla di: sentivo - musica - sono - magra

"Non mi sentivo più un'artigiana, mi sentivo un soldatino che faceva le cose che gli altri si aspettavano facessi, sentivo che ero in una sorta di trappola mentale che stava avendo ripercussioni sul mio fisico e sulla mia salute". Ospite nel podcast di Giulia Salemi Vai su Facebook

“Non sono magra come una volta, ma le persone mi vedono più bella e serena; Francesca Michielin: Mi sentivo un soldatino al servizio degli altri. Oggi sono meno magra, ma sto meglio; Francesca Michielin: «Oggi sono meno magra, ho delle cicatrici, ma sto meglio. I look di Sanremo mi hanno crea.

Francesca Michielin: “Mi sentivo un soldatino al servizio degli altri. Oggi sono meno magra, ma sto meglio” - Ospite nel podcast di Giulia Salemi, Francesca Michielin parla del periodo no in cui aveva perso la voglia di fare musica: "Non mi sentivo più un'artigiana ... Si legge su fanpage.it

Francesca Michielin si sfoga nel podcast di Giulia Salemi: “Mi sentivo un soldatino” - Francesca Michielin senza filtri racconta il suo cambiamento: "Oggi sono meno magra, ma mi sento più bella e libera". Secondo msn.com