Non si muore più di eroina? Oggi siamo spostati sulla droga che ti porta allo stupro ti fa comportare da bestia | parla Antonello Venditti

Non lasciamoci ingannare dalle apparenze: dietro l’immagine può celarsi una realtà ben diversa e spesso disturbante. Antonello Venditti, tra riflessioni profonde e concerto imminente a Caracalla, ci invita a guardare oltre la superficie, a interrogare ciò che ci viene presentato e a riconoscere le verità nascoste dietro le maschere quotidiane. Solo così potremo distinguere il vero dal finto, il bene dal male, in un mondo sempre più complicato e ambiguo.

“Non ci si può fidare dell’immagine. Spesso quel che c’è dietro una fotografia è il suo esatto contrario”, riflette Venditti. Del resto, “siamo in un’epoca in cui ci nutriamo di cazzate, bugie, apparenze”. Allora come valutare, gli chiediamo a pochi minuti dallo start dal primo dei suoi tre concerti a Caracalla, quel frame-choc degli studenti che festeggiano l’ultimo giorno di scuola in un liceo romano alzando le braccia nel saluto romano? “Non le vedo, le ignoro. Le mani tese rivelano un contesto misero, e fossero pure dieci o cento restano irrilevanti, nella loro logica ”. Anche se questi ragazzi potrebbero essere tra i 500mila che quando suona la campanella intonano “Notte prima degli esami” nel rituale scaramantico che precede la maturità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it