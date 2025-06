Non si ferma l’avanzata del mare

mare continua imperterrito la sua avanzata lungo la costa di Riccione, trasformando il paesaggio e sfidando ogni limite. Dopo ore di pioggia e un rapido cambio di vento, le onde hanno invaso la spiaggia, portando con sé un messaggio di forza e resilienza. La natura mostra il suo potere, ricordandoci l’importanza di rispettare e proteggere il nostro ambiente. La sfida ora è comprendere come convivere con questa forza, riconoscendo i segni imperscrutabili del mare.

Continua l’avanzata del mare a Riccione. Ieri, dal pomeriggio, le nuvole che hanno lasciato la riviera dopo quasi diciotto ore di pioggia, si sono congedate con una mareggiata. Il vento ha cambiato velocemente direzione e il mare ha iniziato ad avanzare. Nella zona a ridosso di piazzale San Martino, le onde sono arrivate alla terza fila di ombrelloni lasciando i lettini in acqua. Decine di metri percorsi dal mare rispetto alla battigia. Il fenomeno è proseguito per buona parte del pomeriggio impedendo a bagnini di sistemare e ripulire le zone dove le onde sono arrivate portando con sé quanto avevano raccolto in Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma l’avanzata del mare

