Non si ferma ad uno stop con la bici e viene travolto da un' auto 16enne ricoverato in ospedale

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche si è concluso con un intervento tempestivo e la speranza di una pronta ripresa. Oggi, 18 giugno, a Oderzo, un giovane ciclista di 16 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava un incrocio senza fermarsi allo stop. Fortunatamente, grazie all'intervento rapido dei soccorritori, il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie, evidenziando l'importanza del rispetto delle regole stradali e della prudenza.

Incidente intorno alle 17 di oggi, 18 giugno, a Oderzo in via Amalteo, nella zona delle piscine. Un ragazzo di appena 16 anni, in sella ad una bici, non si è fermato ad uno stop ed è stato travolto da un'auto condotta da una donna. Intervenuti medico e infermieri del Suem con l'ambulanza e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Non si ferma ad uno stop con la bici e viene travolto da un'auto, 16enne ricoverato in ospedale

