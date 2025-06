Non ho un compleanno sono eternamente 12enne e non penso al tempo | la risposta cult di Mariah Carey

a sorprendere i suoi fan con dichiarazioni che spaziano tra il farsesco e il geniale. La regina del pop, sempre pronta a sfidare le convenzioni, si presenta come un’icona di eccentricità e autenticità, dimostrando che per lei il tempo è un concetto fluido e personale. E così, tra risate e polemiche, Mariah Carey continua a scrivere la sua storia unica, lasciando tutti a chiedersi: quale sarà la sua prossima grande sorpresa?

Eccentrica e stravagante, sul palco e nelle dichiarazioni che diventano poi un cult. Mariah Carey non è nuova a uscite particolari. “ Non ho un compleanno, ma gli anniversari sì “, ha dichiarato la popstar 56enne, che non è solita festeggiare la data della propria nascita che, fino a prova contraria, rimane il 27 marzo 1969. Dopo che, nei mesi scorsi, ha vinto la causa sul presunto plagio di All I Want For Christman is You, la cantante è tornata sotto i riflettori, intervenendo sulla stazione radio britannica Capital FM. Con i tre conduttori Jordan North, Chris Stark e Sian Welby, Mariah Carey ha affrontato un tema a lei poco caro, quello degli anni che passano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it