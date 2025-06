Non era idoneo per fare il direttore di un parco La Regione Lazio lo scopre vent’anni dopo e a fine mandato

Un caso che sembra uscito da un romanzo, ma che rivela come a volte la verità venga nascosta dietro a numeri e decisioni fumose. La Regione Lazio scopre, a distanza di vent’anni e a fine mandato, che Fernando Cappelli non era idoneo a ricoprire il ruolo di direttore della Riserva Naturale di Monterano, dimostrando quanto spesso le scelte amministrative possano deviare dalla realtà. La vicenda si conclude con una domanda: chi paga il prezzo di questa giostra di valutazioni?

In Regione Lazio per un caso strano l’operazione 8 più 5 fa 15. La matematica diventa un’opinione e a beneficiarne è il direttore della Riserva Naturale di Monterano Fernando Cappelli, nominato a capo dell’ente nel 2020. Ora, dopo 5 anni, quasi alla fine del suo mandato, la stessa Regione ci ha ripensato: a dicembre la Commissione valutatrice ha inserito Cappelli nell’elenco dei “non idonei”: il direttore di Monterano “idoneo” non è e non è mai stato. Ma la Pisana ha deciso al momento di non intervenire perché per un pasticcio burocratico che risale a oltre vent’anni fa si è creato “un vulnus insanabile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non era idoneo per fare il direttore di un parco. La Regione Lazio lo “scopre” vent’anni dopo (e a fine mandato)

