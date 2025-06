Non è stato mio marito Stefano D’Orazio a non voler accertare la paternità di Francesca Michelon ma la madre di lei | parla Tiziana Giardoni compagna dello scomparso batterista

In un clima di tensione e mistero, Tiziana Giardoni, compagna di Stefano D’Orazio e moglie del famoso batterista, rompe il silenzio per condividere la sua versione dei fatti sulla presunta paternità di Francesca Michelon. Dopo settimane di attesa, le sue parole offrono uno sguardo inedito su una vicenda delicata e complessa, che ha catturato l’attenzione di molti. Ecco cosa ha deciso di rivelare, mettendo nero su bianco...

Dopo settimane di silenzio, Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, ha deciso di uscire allo scoperto e di mettere nero su bianco il suo pensiero dopo che Francesca Michelon aveva scritto un lungo post sui social per raccontare il suo rapporto contrastato con il padre. Premessa indispensabile per ricapitolare lo stato dei fatti: dopo un lungo contenzioso giudiziario, lo scorso aprile il Tribunale di Roma ha accolto le istanze della Michelon, riconoscendo che l’ex batterista dei Pooh era suo padre. Si tratta del primo grado di giudizio, non di una sentenza definitiva, ma i giudizi hanno stabilito che la donna ha diritto ad un risarcimento di 120mila euro per danno morale e che il testamento del musicista, che aveva nominato sua moglie Tiziana erede universale, non è valido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it