Noisy Shadows a Villa Bertelli Jonhatan Tenerini e la sua band oggi di scena al Giardino dei lecci

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Giardino dei Lecci di Villa Bertelli! Oggi alle 21.30, Jonhatan Tenerini e la sua band portano in scena "Noisy Shadows", il primo disco del talentuoso musicista di Montignoso, pronto a emozionare il pubblico con un mix di energia e passione. Un'occasione unica per scoprire la musica di Tenerini in un evento gratuito all'insegna della spensieratezza e della buona musica. Non mancate!

"Noisy Shadows", il primo disco di Jonhatan Tenerini, musicista di Montignoso, è pronto a conquistare il palco nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli dove oggi alle 21.30 sarĂ presentato. Una serata dedicata alla musica aperta agli appassionati e a chi vuole vivere un momento di spensieratezza con ingresso gratuito. Il disco è uscito a maggio e rappresenta il primo progetto discografico di Jonhatan Tenerini, batterista professionista di Montignoso. L’artista, dopo aver aver catturato l’attenzione degli spettatori con i video dei singoli "Y?kai" e "Berbero", è finalmente arrivato al momento della pubblicazione del disco che coincide con l’uscita dell’ultimo video, "Slowly". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Noisy Shadows" a Villa Bertelli. Jonhatan Tenerini e la sua band oggi di scena al Giardino dei lecci

