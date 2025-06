Nocera Inferiore l’appello di Potere al Popolo | Una casa per Ferdinando e per chi è rimasto indietro

A Nocera Inferiore, il dramma di Ferdinando D’Auria evidenzia come la perdita di un sostegno fondamentale possa trasformarsi in una crisi personale senza via d’uscita. Sfrattato e senza casa, Ferdinando rappresenta chi è rimasto indietro in un sistema che dovrebbe proteggere i più vulnerabili. Potere al Popolo denuncia con forza l’inerzia dei servizi sociali, chiedendo a gran voce una casa per chi ne ha davvero bisogno e una società più giusta e compassionevole.

Ferdinando D'Auria, 46 anni, è senza casa. Dopo la perdita del reddito di cittadinanza e una serie di vicende personali drammatiche, è stato sfrattato dall'abitazione in cui viveva. A denunciarlo è Potere al Popolo - Agro Nocerino Sarnese, che punta il dito contro l'inerzia dei servizi sociali.

