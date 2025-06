Noa Lang resta nel mirino del Napoli | è l’alternativa a Ndoye

Il Napoli si inserisce con decisione nel mercato estivo, puntando con forza su Noa Lang come valida alternativa a Ndoye. La vicenda dimostra come la societĂ azzurra sia sempre attenta a innalzare il livello della rosa, cercando opportunitĂ rare e preziose. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intrigante trattativa che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli continua a monitorare con

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

