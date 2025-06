No reggiseno no esame | l' università nigeriana che controlla il seno delle studentesse

In Nigeria, un nuovo dress code all'Università Olabisi Onabanjo sta facendo scalpore: le studentesse sono obbligate a indossare il reggiseno per sostenere gli esami, con controlli che hanno sollevato polemiche accese. La normativa, volta a 'garantire la serietà' delle prove, ha acceso un dibattito sulla privacy e i diritti delle giovani, portando alla luce tensioni tra tradizione e modernità. Ma quali saranno le conseguenze di questa controversa misura?

Studentesse obbligate a indossare il reggiseno per sostenere gli esami. Un nuovo dress code entrato in vigore nelle aule che ha scatenato polemiche accese e viene applicato all'Università Olabisi onabanjo (Oou), in Nigeria. Ma a creare maggiore scalpore sono i controlli del personale, documentati. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "No reggiseno, no esame": l'università nigeriana che controlla il seno delle studentesse

In questa notizia si parla di: reggiseno - università - studentesse - esame

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Vai su Facebook

No reggiseno, no esame: l'università nigeriana che controlla il seno delle studentesse; No reggiseno, no esame. È bufera sul 'dress code' in Nigeria; No reggiseno, no esame. È bufera sul 'dress code' in Nigeria.